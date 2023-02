ANNE WILL am 5. Februar 2023 um 21 45 Uhr im Ersten: / Auto oder Bahn, Tempo oder Limit - Steckt die Verkehrswende im Stau? (FOTO)

München (ots) - Jahrzehntelang stand das Auto im Mittelpunkt der deutschen

Verkehrspolitik. "Freie Fahrt für freie Bürger", lautete das Motto. Und so gibt

es in Deutschland - anders als in fast allen Staaten weltweit - auf Autobahnen

kein generelles Tempolimit. Soll das so bleiben? In der Ampel-Regierung streiten

derzeit FDP und Grüne darüber, ob der Ausbau von Autobahnen vereinfacht und

beschleunigt werden muss. Oder sollten Projekte wie die Verbesserung des

Schienennetzes bevorzugt behandelt werden? Im Mai soll das 49-Euro-Ticket für

den Nah- und Regionalverkehr starten. Ist das Anreiz genug, um auf Bus und Bahn

umzusteigen?



Zu Gast bei Anne Will: