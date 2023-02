Iyuno tätigt strategische Investition in türkisches Synchronstudio angesichts des gestiegenen Interesses an Inhalten in türkischer Sprache

Los Angeles (ots/PRNewswire) - Ak'la Kara International mit Sitz in Istanbul

wird die Reichweite von Iyuno in der EMEA-Region ausweiten.



Iyuno, der führende Anbieter von Medienlokalisierungs- und

-distributionslösungen für Unterhaltungsstudios und Streaming-Anbieter weltweit,

gab heute seine jüngste Investition in das türkische Synchronisationsstudio

Ak'la Kara International bekannt. Die finanzielle Rahmenbedingungen wurden nicht

bekannt gegeben.



Das von Savas Özdural und Kerem Kobanbay gegründete Ak'la Kara International mit

Sitz in Istanbul ist eines der ältesten und leistungsstärksten türkischen

Synchronisations- und Untertitelungsstudios, das Content-Ersteller auf der

ganzen Welt bedient. Ak'la Kara hat für einen globalen Kundenstamm, darunter

Netflix, Amazon Prime Video, Discovery und Riot Games, Sprachdienstleistungen

für Kultfilme und virale Serien aus aller Welt erbracht. Ak'la Kara wird die

laufenden Expansionspläne des Unternehmens vorantreiben, um zusätzliche

Kapazitäten für die türkische Synchronisation zu schaffen.