METRO Deutschland erweitert die Geschäftsführung - Martin Schumacher wird CEO (FOTO)

Düsseldorf (ots) -- Mit Wirkung zum 01. März 2023 steuert eine fünfköpfige Geschäftsführung dieGeschicke des Großhändlers METRO Deutschland.- International erfahrener METRO Manager Martin Schumacher wird zum Vorsitzendender Geschäftsführung (CEO) von METRO Deutschland berufen.- Christof Knop und Frank Jäniche, derzeit als Doppelspitze CEOs von METRODeutschland, bleiben in der Geschäftsführung des Unternehmens. Frank Jänichewidmet sich als Geschäftsführer weiterhin dem Bereich Vertrieb bei METRODeutschland. Christof Knop wird weiter als Chief Financial Officer (CFO) fürdie Finanzen des Großhändlers verantwortlich sein.- Ebenso bleiben Klaus Sauer als Geschäftsführer für Einkauf, Marketing undSupply Chain sowie Volker Schlinge als Geschäftsführer HR, Digital Business,Customer Data/Analytics und Arbeitsdirektor weiter bei METRO Deutschland.- Die Geschäftsführung berichtet zukünftig an METRO AG CEO Dr. Steffen Greubel;Martin Behle übernimmt eine neue gruppenweite Aufgabe in der METRO AG.Mit dem Ziel der fokussierten Umsetzung der sCore Großhandelsstrategie und derdamit verbundenen Ausrichtung auf die Profikunden erweitert METRO Deutschlanddas bisher vierköpfige Board um eine weitere Geschäftsführungsposition undberuft Martin Schumacher zum neuen CEO von METRO Deutschland. In diesem Zugewerden die Zuständigkeiten der Geschäftsführungsbereiche von METRO Deutschlandden Kompetenzen entsprechend neu verteilt und dadurch die jeweiligenGeschäftsführungsressorts entlastet. "Martin Schumacher ist ein führungsstarkerCEO, der sowohl unser Unternehmen gut kennt als auch die hohen Anforderungen aneine CEO-Position erfüllt. Er bringt aus seiner langjährigen Erfahrung inverschiedenen METRO Ländern die idealen Voraussetzungen für die konsequenteGroßhandelsfokussierung des wichtigen deutschen Geschäfts mit", sagt Dr. SteffenGreubel, Vorstandsvorsitzender der METRO AG, an den die deutscheGeschäftsführung ebenso wie METRO Österreich zukünftig berichten wird.Martin Behle, bisher im Commercial Board der METRO für das deutsche und dasösterreichische Geschäft verantwortlich, übernimmt eine weiterführendeManagementaufgabe innerhalb von METRO, über die in Kürze informiert werden wird."Martin Behle hat wesentlich dazu beigetragen, dass METRO Deutschland und METROÖsterreich auch während der schwierigen Phase der Pandemie Marktanteile gewonnenhaben, die Partnerschaft zu den Kunden gestärkt werden konnte und beide Länderim vergangenen Jahr die Neuausrichtung auf die sCore-Wachstumsstrategieerfolgreich eingeleitet haben. Er wird eine spannende, neue gruppenweite Aufgabeim Konzern übernehmen", ergänzt Dr. Steffen Greubel.