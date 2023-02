(Neu: Kurse aus dem regulären Handel, weitere Analystenstimmen)

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den positiven Überraschungen von Tesla und Meta ist die Rally an der Nasdaq-Börse am Freitag ins Stocken gekommen. Mit Apple , Alphabet und Amazon hatten am Vorabend nach Börsenschluss drei der vier wertvollsten Technologieunternehmen ihre Zahlen für das abgelaufene Quartal vorgelegt und dabei größtenteils enttäuscht.

Passiert dies bei Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von zusammen etwa fünf Billionen US-Dollar, droht die Technologiebranche nach ihrem guten Lauf vorerst an ihre Grenzen zu stoßen. Der Nasdaq-100-Index gab am Freitag leicht nach, kommt in diesem Jahr aber immer noch auf ein Plus von fast 17 Prozent.