NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der Kursrally der Tech-Werte vom Vortag haben zum Wochenschluss überwiegend enttäuschende Quartalsberichte für Ernüchterung gesorgt. Hinzu kam, dass der Arbeitsmarkt im Januar eine überraschende Stärke zeigte - und damit der zuletzt aufkeimenden Hoffnung, dass in puncto Geldpolitik bald wieder Lockerungen wahrscheinlich werden, einen Dämpfer versetzte. Die zinssensiblen Technologiewerte wurden nun am Freitag wieder gemieden.

Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,28 Prozent auf 12 639,07 Punkte nach unten. Der marktbreite S&P 500 fiel um 0,86 Prozent auf 4143,98 Punkte. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab um 0,38 Prozent auf 33 924,87 Punkte nach. Auf Wochensicht deutet sich damit ein leichtes Minus an.