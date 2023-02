Chinas größter exportierter Teleskopkran, der XCC2000 von XCMG schließt seinen ersten Einsatz in Europa ab

LIVNO, Bosnien und Herzegowina, 3. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Mit der Fertigstellung der ersten Windkraftanlage mit 136-Meter-Rotorblättern, die Teil des Windparkprojekts Ivovik in Livno in Bosnien und Herzegowina ist, hat der XCC2000, Chinas größter exportierter Windkraftanlagenkran mit Teleskopausleger, seinen ersten Kraneinsatz in Europa erfolgreich abgeschlossen und die von anderen vergleichbaren Modellen in diesem Sektor aufgestellten Hubrekorde gebrochen. Der XCC2000 ist ein Produkt des Unternehmens XCMG Hoisting Machinery, das weltweit umfassende Produktserien und -varianten anbietet.

Im Rahmen der Konstruktionsphase dieses Windkraftprojekts sollen mit dem XCC2000 zwanzig in China hergestellte Windturbinen mit einer installierten Gesamtkapazität von 84 MW errichtet werden. Dies ist das größte Projekt zur Erzeugung erneuerbarer Energien in Bosnien. Von der lokalen Regierung wurde es als bedeutendes nationales Programm bezeichnet. Es ist auch das größte Energieprojekt, das je von einem chinesischen Unternehmen in dieser Region finanziert und errichtet wurde und stellt darüber hinaus ein wegweisendes Projekt im Rahmen der Initiative „Neue Seidenstraße" in Europa dar. Dieses Projekt wurde auch in die Liste der Errungenschaften des China-Central and Eastern European Leaders Summit 2021 aufgenommen.