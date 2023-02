Dombbit bringt selbstaufladenden Mining-Rig auf den Markt

LONDON, 4. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Dombey Electrics Co. (www.dombbit.com), ein 2010 im Vereinigten Königreich und dann in Finnland gegründetes Unternehmen mit einem Produktionsstandort in Hongkong sowie Niederlassungen auf der ganzen Welt, ist einer der führenden Hersteller von Elektrogeräten.

Im Jahr 2019 führte das Unternehmen den Kryptowährungs-Mining-Rig mit geringem Stromverbrauch ein, da Strom- und Versorgungsrechnungen beim Mining mitunter anstrengend und finanziell belastend sein können. Die erste Serie von Mining-Rigs mit extrem niedrigem Stromverbrauch kam in Hongkong auf den Markt und wurde über 2.000 Mal an Krypto-Miner in der ganzen Welt verkauft.