DIE PRODUKTION VON EINWEGPLASTIK NIMMT WEITER ZU UND DROHT, DIE GESELLSCHAFT WEITER VON DER ERREICHUNG DER NETTO-NULL-KLIMAZIELE ZU ENTFERNEN

Trotz des zunehmenden Verbraucherbewusstseins, der Aufmerksamkeit der Unternehmen und der Regulierung gibt es mehr Einweg-Plastikabfälle als je zuvor – zusätzliche 6 Millionen Tonnen (das entspricht fast 1 kg pro Person auf der Erde), die 2021 im Vergleich zu 2019 erzeugt wurden – immer noch fast vollständig aus fossilen Brennstoffen.

Einwegplastik ist nicht nur eine Verschmutzungskrise, sondern auch eine Klimakrise. Die Lebenszyklus-Treibhausgasemissionen (Scope 1, 2 und 3) von Einwegkunststoffen entsprachen im Jahr 2021 den Gesamtemissionen des Vereinigten Königreichs (450 Millionen Tonnen CO₂e).

Das Recycling wird nicht schnell genug skaliert und bleibt eine marginale Aktivität für den Kunststoffsektor – zwischen 2019 bis 2021 lag das Wachstum von Einwegkunststoffen, die aus fossilen Brennstoffen hergestellt werden, 15 Mal höher als das von recycelten Kunststoffen.

In der petrochemischen Industrie sind zwei Ausreißer fest entschlossen, recycelte Polymere in großem Maßstab zu recyceln und zu produzieren: das taiwanesische Unternehmen Far Eastern New Century und das thailändische Unternehmen Indorama Ventures.

Der Plastic Waste Makers Index 2023 bringt die Benchmark auf den neuesten Stand mit Daten bis Ende 2021 (die erste Ausgabe bezog sich auf 2019). Laut des Indexes verbrauchte die Weltbevölkerung im Jahr 2021 139 MMT (Millionen Tonnen) an Einwegplastik, gegenüber 133 MMT im Jahr 2019.

Die Zusammensetzung der 100 größten petrochemischen Unternehmen mit dem größten Kunststoffabfall-Fußabdruck ist dem ersten PWMI auffallend ähnlich.

Dr. Andrew Forrest AO, Vorsitzender der Minderoo Foundation, erklärte: „Die Giganten der fossilen Brennstoffe gehen das Kunststoff-Problem nicht an – im Gegenteil, sie stellen noch mehr von einem Produkt her, das unsere Bevölkerung und unseren Planeten bedroht.

„Wir brauchen einen grundlegend anderen Ansatz, der neue Kunststoffproduktion unterbindet. Wir brauchen eine „Polymer-Steuer" auf jedes Kilogramm Kunststoff, das aus fossilen Brennstoffen hergestellt wird. Wir brauchen finanzielle Anreize, die die Wiederverwendung und das Recycling sowie den Aufbau einer neuen, kritischen Infrastruktur fördern.

„Wenn Sie jetzt, wo es noch keine Polymer-Steuer gibt, in die Polymerproduktion investieren, dann sind Ihre Hände mit dem Blut der Naturzerstörung befleckt."

Zu den wichtigsten Empfehlungen des Berichts gehört der dringende Aufruf an Investoren und Finanzinstitutionen, durch Engagement, Stimmrechtsausübung und Divestment-Strategien Druck auf petrochemische Unternehmen auszuüben, die neue Produktionsanlagen für Polymere auf Basis fossiler Brennstoffe bauen.

„Dieser umfassende Bericht bietet einen nützlichen Anhaltspunkt für den Einstieg in kunststoff- und klimabezogene Forschung und das Engagement der Aktionäre", sagte Casey Clark, President und Chief Investment Officer von Rockefeller Asset Management. „Investoren, Aufsichtsbehörden und die Zivilgesellschaft haben die Notwendigkeit betont, den Plastikverbrauch zu reduzieren, die Anstrengungen des Abfallmanagements zu verstärken und zu einer „kreislauforientierten" Lebensweise überzugehen. Selbst vor diesem Hintergrund steigt der weltweite Verbrauch an Rohstoffen und Einwegkunststoffen weiter an."

Laden Sie den vollständigen Bericht hier herunter.

Medienanfragen bitte per E-Mail an media@minderoo.org

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-produktion-von-einwegplastik-nimmt-weiter-zu-und-droht-die-gesellschaft-weiter-von-der-erreichung-der-netto-null-klimaziele-zu-entfernen-301738280.html