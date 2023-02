Im Januar dieses Jahres hat Indien China in Bezug auf die Bevölkerungszahl überholt und gerade durch ein Medianalter von 28 Jahren (China 38 Jahre) sind die Erwartungen an ein langfristiges Wirtschaftswachstum sehr hoch. Indien ist eines der am schnellsten wachsenden Schwellenländer und gilt oft als eines der wichtigsten Wachstumsmärkte weltweit. Die enorme Bevölkerungsgröße von mehr als 1,4 Milliarden Menschen und ein kräftiges Wirtschaftswachstum haben Indien in den letzten Jahren zu einem bedeutenden Akteur auf der Weltbühne gemacht.

Die indische Wirtschaft zeichnet sich durch ihre breite Diversifikation aus, mit wichtigen Sektoren wie Dienstleistungen, Landwirtschaft, Handel und Fertigung. Darüber hinaus verfügt Indien über eine starke IT-Industrie, die für eine schnell wachsende digitale Wirtschaft sorgt. Indien hat sich zudem als eines der führenden Länder im Bereich E-Commerce und Fintech etabliert.