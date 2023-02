Die Tesla Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,91 % und einem Kurs von 190,0USD gehandelt.

Tesla hatte erst Anfang bis Mitte Januar die Preise etwa für das Model 3 in den USA und Europa gesenkt, um eine wohl träge Nachfrage und die wachsende Konkurrenz zu kontern. Tesla-Chef Elon Musk hatte vergangene Woche bei der Telefon-Konferenz zu den aktuellen Quartalszahlen betont, dass dieser Schritt die Nachfrage kräftig angekurbelt habe./mis

LONDON (dpa-AFX) - Der Elektroautobauer Tesla hat in den USA die Preise für sein Model Y nach einer Ausweitung steuerlicher Kaufanreize durch die US-Regierung kurz vor dem Wochenende angehoben. Der Preis für das Model Y Long Range stieg um 1500 US-Dollar und das für das Model Y Performance um 1000 Dollar laut der Unternehmenswebseite. Zuvor hatte die US-Regierung die Zahl der Konsumenten ausgeweitet, die für eine Steuergutschrift beim Kauf eines Stadtgeländewagens (SUV) von 7500 Dollar infrage kommen. Zudem wurde die Definition angepasst, was ein SUV ist und nun kommen Wagen bis zu einem Preis von 80 000 Dollar für den Zuschuss infrage.

