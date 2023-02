Zum zehnten Mal in Folge nimmt Persistent eine führende Position bei den Zinnov Zones Engineering Research and Development Services Ratings ein

Anerkennung der differenzierten Kompetenz im Bereich Digital Engineering

SANTA CLARA, Kalifornien und PUNE, Indien, 6. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT), ein globaler Anbieter von Digital Engineering, wurde in den jährlichen Zinnov Zones for ER&D Services 2022 Ratings als Spitzenreiter in neun Segmenten anerkannt: Enterprise Software Engineering, Consumer Software Engineering, Digital Engineering, Software Platform Engineering, Hyperscaler Services, Data and AI Engineering, Experience Engineering und Telehealth sowie US-Geografie.