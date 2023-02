KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Verkaufspoker um den Flughafen Hahn:

Das Scheitern trägt im Hunsrück drei Namen: Kurt Beck, Roger Lewentz und Malu Dreyer. Man wäre zumindest menschlich geneigt zu verstehen, wenn im politischen Mainz nach drei Jahrzehnten des Auf und Abs am Hahn die Devise "Bloß weg damit, egal wie" vorherrschte. Aber genau das darf ausgerechnet 2023 keine Kategorie sein. Denn: Nachdem die nach der Insolvenz des Flughafens meistbietende Swift Conjoy offenbar nie gezahlt hat, ist Viktor Charitonin erster Bieter. Man darf Charitonin mit Fug und Recht als tragenden Teil des Systems Putin bezeichnen. Die Vorstellung, dass jemand wie er ein zweites Mal für Kleingeld die Trümmer vergeigter rheinland-pfälzischer Strukturpolitik einsammelt, während gleichzeitig die Menschen im Land die Folgen des von Russland geführten Vernichtungskrieges gegen die Ukraine mit der Gasrechnung und an der Supermarktkasse bezahlen, wäre unerträglich. Man darf somit gespannt sein, wie weit die Bereitschaft, politisch großen Flurschaden zu riskieren, möglicherweise in Mainz reicht./yyzz/DP/mis