FRANKFURT (dpa-AFX) - Neu entfachte Zinssorgen dürften dem Dax am Montag einen schwachen Wochenstart einbringen. Rund eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex einen Rückgang um 0,8 Prozent auf 15 353 Punkte. Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx wird ähnlich klar im Minus erwartet.

Am Freitag hatte der Dax den sehr starken US-Arbeitsmarktbericht noch vergleichsweise gut weggesteckt und - ähnlich wie der US-Leitindex Dow Jones Industrial einige Stunden später - mit einem nur moderaten Minus geschlossen. An der New Yorker Technologiebörse Nasdaq war es aber deutlich bergab gegangen. Die enorm starken Arbeitsmarktdaten aus den Vereinigten Staaten hätten die Einschätzung untermauert, dass die US-Notenbank ihren Zinserhöhungskurs auf ein Niveau über fünf Prozent fortsetzen werde, hieß es bei der Schweizer Bank Credit Suisse. Technologieaktien gelten als besonders sensibel für steigende Zinsen.