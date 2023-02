Recharge Resources Bohrkampagne von 2023 auf dem Lithiumsoleprojekt Pocitos 1 plant weiteren Meilenstein im Rahmen der Abnahme-Absichtserklärung, um bis zu 20.000 Tonnen Lithiumcarbonatäquivalent pro Jahr zu liefern

Vancouver, BC, Kanada – 6. Februar 2023 / IRW-Press / – Recharge Resources Ltd. („Recharge“ oder das „Unternehmen“) (RR: CSE) (RECHF: OTC) (SL5: Frankfurt) berichtet, dass das Unternehmen bei Argentiniens Bergbauabteilung einen Antrag auf Bohrgenehmigung für ein viertes Bohrloch gestellt hat, nachdem die drei vorigen Bohrlöcher auf dem Lithiumsoleprojekt „Pocitos 1“ in Salta, Argentinien, erfolgreich auf Lithium führende Soleleiter trafen.

Der Standort des nächsten Bohrlochs wurde so gewählt, dass der Umfang der potenziellen Ressource unter Zuhilfenahme der zuvor abgeschlossenen geophysikalischen TEM- und Bohrdaten maximiert werden kann.

Wie bereits in der Pressemitteilung angekündigt, ist die Basis für den NI 43-101-Bericht in Arbeit, nachdem Herr Thomas während seines Aufenthalts in Argentinien im November 2022 und erneut im Januar 2023 das Bohrprogramm zur Vorbereitung der Messung und Überprüfung der Bohrkerne, Durchflussraten und der Proben zur Erstellung des erwarteten NI 43-101-konformen Berichts aufgesetzt hat. Thomas, BSc. Geol., FAusIMM MAIG, verbrachte die letzten 22 Jahre mit der Erkundung von Lithiumsolen, einschließlich der Errichtung und des Betriebs einer Pilotanlage für die Produktion beim Salar Rincon (für 825 Millionen USD an Rio Tinto verkauft). Er und sein Team haben auch den Salar Pozuelos erschlossen und eine angedeutete und vermutete Ressource von vier Explorationsbohrlöchern produziert (Pozuelos wurde kürzlich in 2022 für 962 Millionen USD an Ganfeng verkauft). Herr Thomas ist ein unabhängiger Experte des Unternehmens und kein Aktionär von Recharge Resources.

Das ist ein weiterer geplanter Meilenstein in den Bemühungen des Unternehmens, eine bis zu 20.000 Tonnen umfassende Lithiumextraktionsanlage Ekosolve auf seinem Projekt Pocitos 1 zu bauen, um Richlink Capital Pty Ltd und deren Batteriematerialkunden mit bis zu 20.000 Tonnen Lithiumchlorid/-karbonat im Jahr zu versorgen, wie zuvor gemäß einer Absichtserklärung veröffentlicht. Deren Kunden in China wurden über die neuesten Entwicklungen und Recharges Fortschritte informiert.

Lithium verkauft sich laut TradingEconomics.com. (30. Januar 2023) auf dem Spotmarkt zu 477.500 Yuan pro Tonne bzw. das Äquivalent von 70.752 USD pro Tonne.

Aktionäre werden gebeten, sich auf der Unternehmenswebsite weiter über Ekosolve zu informieren.