Während der Goldpreis Ende vergangener Woche auf Grund starker Arbeitsmarktdaten aus den USA unter Druck geriet, macht die Goldminenbranche zu Wochenbeginn mit ganz anderen, spektakulären Neuigkeiten auf sich aufmerksam. Denn es bahnt sich offenbar ein „Mega-Merger“ an!



Auf einer australischen Goldmine; Quelle: Depositphotos

Medienberichten zufolge will Branchenprimus Newmont (WKN 853823) nämlich Australiens größten Goldproduzenten Newcrest Mining (WKN 873365) übernehmen. Die Newcrest-Aktie reagierte Down Under mit einem Kursanstieg von knapp 10%.

Newcrest-Aktionäre sollen 0,38 Newmont-Aktien pro eigener Aktie erhalten. Dies würde dazu führen, dass das kombinierte Unternehmen zu 30 % im Besitz von Newcrest und zu 70 % im Besitz von Newmont wäre, hieß es.

Das Angebot bewertet Newcrest mit rund 24,5 Mrd. australischen Dollar bzw. 16,9 Mrd. USD. Damit würde der Deal die laufende Übernahme von Yamana Gold durch Agnico Eagle Mines und Pan American Silver mit ihrem Volumen von 4,8 Mrd. Dollar bei Weitem in den Schatten stellen.

Newcrest gab in einer Pressemitteilung bekannt, dass man die Newmont-Offerte in Betracht ziehe. Die Australier hatten zuletzt große Investitionen in der kanadischen Provinz British Columbia, im berühmten Goldenen Dreieck, vorgenommen und unter anderem 2021 Pretium Resources und deren Brucejack-Mine übernommen. In dieser Region war auch der US-Konzern Newmont aktiv, erwarb dort 2021 für knapp 400 Mio. kanadische Dollar GT Gold.

Newcrest hatte zuletzt für das Dezemberquartal einen Goldausstoß von 512.000 Unzen bei „all-in sustaining costs“ (AISC) von 1.082 Dollar pro Unze gemeldet. Hinzu kamen 35.000 Tonnen Kupfer.

Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Laut §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien einiger der erwähnten Unternehmen halten oder halten können und somit ein Interessenskonflikt besteht oder bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den erwähnten Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, direkt oder indirekt, bestehen, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann oder gegeben ist. Zumal die GOLDINVEST Consulting GmbH in diesem Fall für die Berichterstattung zum erwähnten Unternehmen entgeltlich entlohnt wird.