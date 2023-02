NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siemens Healthineers nach Zahlen von 50 auf 49 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Wegen des rückläufigen Diagnostikgeschäfts habe er seine Schätzungen für diese Sparte des Medizintechnikkonzerns gesenkt, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Wachstum des Unternehmens erhöhe den Druck auf die zweite Hälfte des Geschäftsjahres, die Ziele zu erreichen. Trotz eines positiven Sondereffekts sehe das Management das Ergebnis (EPS) nun eher am unteren Ende der Zielspanne./gl/zb

Die Siemens Healthineers Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,56 % und einem Kurs von 53,66EUR gehandelt.