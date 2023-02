WIESBADEN (ots) - Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe:



Dezember 2022 (real, vorläufig):



+3,2 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)



-10,1 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)





November 2022 (real, revidiert):-4,4 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)-10,2 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)Der reale (preisbereinigte) Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe ist nachvorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Dezember 2022gegenüber November 2022 saison- und kalenderbereinigt um 3,2 % gestiegen. Damitwurde der deutliche Rückgang im November 2022 (-4, %) zum großen Teil wiederkompensiert. Ohne die Berücksichtigung von Großaufträgen ergab sich im Dezember2022 allerdings ein Rückgang von 0,6 %.Der aktuelle Zuwachs des Auftragseingangs ist somit maßgeblich auf Großaufträgezurückzuführen. Ausschlaggebend waren dabei vor allem hohe Auftragsvolumen inden Branchen "Herstellung von Elektrizitätsverteilungs- undschalteinrichtungen", "Herstellung von Verbrennungsmotoren" und "Luft- undRaumfahrzeugbau".Auftragseingang im Jahr 2022 niedriger als im Vorjahr, aber leicht höher als vorder Corona-KriseÜber das Jahr 2022 hinweg sank der Auftragseingang bis auf wenige Ausnahmenkontinuierlich und erreichte im Dezember 2022 einen um 10,1 % kalenderbereinigtniedrigeren Stand als im Dezember 2021. Das vergangene Jahr steht damit imKontrast zum Jahr 2021, in dem der Auftragseingang aufgrund vonCorona-Nachholeffekten stark angestiegen war. In der Summe befindet sich derAuftragseingang aktuell damit leicht über dem Vor-Corona-Niveau: Imkalenderbereinigten Vergleich lag der Auftragseingang im Dezember 2022 um 1,2 %höher als im Dezember 2019.Besonders stark war der aktuelle Anstieg mit 5,7 % bei den Inlandsaufträgen. DieAuslandsaufträge erhöhten sich um 1,2 %. Dabei nahmen Auftragseingänge aus derEurozone um 9,8 % zu, während Aufträge aus dem restlichen Ausland um 3,8 %abnahmen.Während der Auftragseingang im Bereich der Investitionsgüter unverändert blieb,stieg er in der Hauptgruppe der Vorleistungsgüter um 9,7 % an. Hierfür könnenebenfalls die bereits genannten Großaufträge im Bereich derElektrizitätsverteilungs- und schalteinrichtungen ausschlaggebend sein. ImBereich der Konsumgüter sank der Auftragseingang gleichzeitig um 3,3 %.Für November 2022 ergab sich nach Revision der vorläufigen Ergebnisse einRückgang des Auftragseingangs gegenüber Oktober 2022 von 4,4 % (vorläufigerWert: -5,3 %).Umsatz im Dezember 2022 um 1,7 % niedriger als im Vormonat