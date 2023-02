Rose Bikes bringt neues E-Rennrad auf den Markt / Das Reveal Plus, Long-Distance-Design jetzt elektrifiziert (FOTO)

Bocholt (ots) - Rose Bikes erweitert seine elektrifizierte Produktpalette um ein

neues E-Rennrad: Mit dem REVEAL PLUS elektrifiziert der Bocholter

Fahrradhersteller sein beliebtes Endurance-Wunder, dem man seine verborgene

Kraft auf den ersten Blick nicht ansieht. In der Launch-Kampagne wird das neue

E-Rennrad mit dem Claim "Obvious Speed. Hidden Power." vorgestellt. Seit seiner

Einführung in 2020 steht das REVEAL für die eindrucksvolle Kombination aus

Komfort und Leistung und trug als erste Plattform die neue ROSE Design DNA. Mit

der Integration des aktuell leichtesten Motors am Markt, dem Mahle X20, geht

Rose Bikes mit dem federleichten REVEAL PLUS eine neue Ära ein im

E-Rennrad-Segment. Das neue REVEAL PLUS ist in zwei Ausstattungsvarianten, den

Farben Borealis Green und Matt Carbon Black / Gold sowie den Größen XS bis XL ab

einem Preis von 3.999 Euro, erhältlich.



Boost your confidence