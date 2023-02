FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Wirtschaftsstimmung im Euroraum hat sich im Februar zum vierten Mal in Folge aufgehellt. Der vom Beratungsunternehmen Sentix erhobene Konjunkturindikator stieg im Vergleich zum Vormonat um 9,5 Punkte auf minus 8,0 Zähler, wie Sentix am Montag in Frankfurt mitteilte. Es ist der höchste Stand seit knapp einem Jahr. Sowohl die Konjunkturerwartungen als auch die Lagebewertung verbesserten sich.

Eine Rezession in der Eurozone sei vorerst vom Tisch, interpretierte Sentix die Entwicklung in den vergangenen Monaten. "Vielmehr gewinnt das Szenario einer Stagnation an Kontur." Unter Stagnation verstehen Ökonomen konjunkturellen Stillstand ohne nennenswertes Wirtschaftswachstum. Auch in Deutschland verbesserte sich die Konjunkturstimmung, dennoch sei wirtschaftliche Stagnation auch hier ein Thema.

Der Konjunkturindikator von Sentix basiert auf einer Umfrage unter Finanzmarktteilnehmern und ist damit vergleichbar mit den ZEW-Konjunkturerwartungen. Analysten messen der Umfrage Bedeutung zu, weil sie früh im jeweiligen Berichtsmonat veröffentlicht wird und damit Hinweise auf andere Indikatoren wie das Ifo-Geschäftsklima liefern kann. Die Umfrage wurde vom 2. bis 4. Februar unter gut 1300 Investoren durchgeführt, davon rund 260 institutionelle Anleger./bgf/jha/