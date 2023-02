Seite 2 ► Seite 1 von 3

Wels / Österreich (ots) - Leon Scheinecker ist Inhaber und Geschäftsführer derAT7 Media GmbH. Das Team rund um den erfolgreichen Marketing-Profi hat sichzusammen mit ihrer Münchner Tochter Firma SLS Digitalization Partners daraufspezialisiert, klein- und mittelständischen Unternehmen eine vollkommenautomatisierte digitale Infrastruktur für Marketing, Werbung und Recruitingaufzubauen. Die Medienagentur gehört zu den Marktführern im süddeutschen Raumund unterstützt bayerische Mittelständler dabei, durch Prozessoptimierung,moderne Software-Lösungen sowie digitales Marketing neue Kunden und Mitarbeiterzu gewinnen und so den Umsatz nachhaltig zu steigern.Die digitalen Möglichkeiten eröffnen nicht nur Chancen, sie fordern auch eineAnpassung der Unternehmen an die neuen Gegebenheiten. Um weiterhin am Markt zubestehen zu können, wird für sie ein professioneller Onlineauftrittunumgänglich. "Für viele Unternehmer ist ein eigener Web-Auftritt heute zwarselbstverständlich - die Möglichkeiten digitalen Marketings bleiben allerdingsaus Zeitmangel zumeist ungenutzt. Oft sind die Landingpages und Karriereseitenvieler Betriebe daher veraltet und können kaum noch einen Beitrag zu dem Maß anAußendarstellung leisten, das heute notwendig ist", berichtet Leon Scheinecker."Hier setzen wir von der AT7 Media GmbH an, indem wir klein- undmittelständischen Betrieben die Instrumente modernen Marketings an die Handgeben, für die die großen und global operierenden Unternehmen heute ganzeHeerscharen von Mitarbeitern einsetzen." Um Betrieben aus dem süddeutschen Raumwieder deutlich mehr Aufmerksamkeit bei Neukunden und den begehrten Fachkräftenzu verschaffen, entwickelt die AT7 Media GmbH individuelle Komplettpakete fürOnlinemarketing und Mitarbeitergewinnung und hilft so dabei, den bayerischenMittelstand weiter zu digitalisieren. Im Folgenden verrät Geschäftsführer LeonScheinecker, wie klein- und mittelständische Unternehmen durch digitalesMarketing in vier Schritten wieder mehr Kunden und Mitarbeiter gewinnen.1. Prozessoptimierung durch Integration von SoftwarelösungenViele Kundenaufträge werden heute online erteilt, selbst Anfragen beiHandwerkern, Tischlern und Elektrikern gehen zunehmend in digitaler Form auf denUnternehmens-Webseiten ein. Daher braucht es nicht nur einen ansprechendenOnlineauftritt samt moderner Landingpage und Kundenbereich, sondern auch einengut organisierten Umgang mit den Kundendaten. Als Unternehmen gilt es daherentsprechende Systeme, wie die ein Customer-Relationship-Management-System, kurzCRM einzuführen. Daten können so besser organisiert und entsprechend für denweiteren Prozess verwendet werden.