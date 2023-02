Black Friday im E-Commerce Wie Onlinehändler den umsatzstärksten Tag richtig nutzen (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Die beiden E-Commerce-Experten Emre Girkin und Can Özkan

betreiben selbst mehrere Onlineshops, die Jahresumsätze im siebenstelligen

Bereich erwirtschaften. Ihr Praxis-Wissen als Grundlage für den Erfolg geben sie

an Anfänger und Fortgeschrittene im E-Commerce weiter. So kann sich jeder von

ihnen ein Online-Business aufbauen, das Einnahmen in Millionenhöhe generiert.



Das vierte Quartal zählt jedes Jahr aufs Neue zu den besten Zeiten im

Onlinehandel. Dabei sticht der Black Friday als umsatzstärkster Tag besonders

heraus. Viele Kunden planen ihre Käufe mittlerweile sogar, um unwiderstehliche

Schnäppchen am Black Friday schlagen zu können. Erfahrene Onlinehändler wissen:

Wer das Potenzial des populären Shopping-Freitags voll ausschöpft, begeistert

die eigene Zielgruppe und seine Buchhaltung. "Die Bestellungen nehmen im

Online-Bereich immer mehr zu", bestätigt Emre Girkin. Nicht zuletzt aus diesem

Grund sollte sich jeder E-Commerce-Betreiber gewissenhaft auf die umsatzstärkste

Jahreszeit vorbereiten. Im Folgenden haben die beiden Erfolgsunternehmer Can

Özkan und Emre Girkin verraten, wie Onlinehändler das umsatzstarke vierte

Quartal am besten nutzen können.