FRANKFURT/BERLIN (dpa-AFX) - Ein digitaler Euro könnte nach Ansicht von Deutschlands Privatbanken dem fragmentierten europäischen Markt für elektronisches Bezahlen einen entscheidenden Schub geben. "Als komfortables und risikofreies digitales Zahlungsmittel könnte er in europaweit nutzbare privatwirtschaftliche Zahlverfahren eingebettet werden", schreibt der Bundesverband deutscher Banken (BdB) in einem am Montag veröffentlichten Positionspapier.

Allerdings reiche es nicht aus, nur die heute bestehenden Zahlverfahren zu kopieren, gibt der BdB zu bedenken: "Ein digitaler Euro sollte einen zusätzlichen Nutzen stiften, eine "bessere" Form des Bargeldes darstellen."