Übergeordnet steckt Zeal Network seit einem Verlaufshoch bei 46,50 Euro aus April 2021 zwar immer noch in einem Abwärtstrend fest, dieser könnte aber schon bald durch die Ereignisse seit August letzten Jahres einem Test unterzogen werden. In einer etwas kleineren Auflösung lässt sich seit diesem Zeitraum sogar eine schöne Cup&Handle-Formation erkennen, die sehr selten auftritt und sich offenbar kurz vor ihrer positiven Auflösung befindet. Aktuell notiert das Papier um den 200-Tage-Durchschnitt herum, der durchaus als Sprungbrett für neuerliche Kursgewinne sorgen könnte.

Haupttoren im Fokus

Um eine erfolgreiche Auflösung der besagten Cup&Handle-Formation zu gewährleisten, muss erst noch der Henkel durch einen Kursanstieg mindestens über ein Niveau von 32,45 Euro aufgelöst werden, in diesem Szenario könnten dann zeitnahe Kursgewinne an 33,95 und darüber den Widerstandsbereich aus dem Frühjahr 2022 um 35,00 Euro erfolgen. Aus technischer Sicht wäre mittelfristig sogar ein Anstieg an 31,85 Euro möglich. Geht es dagegen unter die letzte Kurspritze aus Ende Januar von 29,05 Euro abwärts, könnte die Formation an Gültigkeit verlieren, dies wäre dann mit Abschlägen auf 27,90 Euro verbunden.