LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Einzelhändler in der Eurozone haben Ende des vergangenen Jahres einen Umsatzdämpfer im Weihnachtsgeschäft verzeichnet. Im Monatsvergleich gingen die Erlöse der Branche im Dezember um 2,7 Prozent zurück, wie das europäische Statistikamt Eurostat am Montag in Luxemburg mitteilte. Ökonomen hatten im Schnitt einen Rückgang um 2,5 Prozent erwartet.

Der Dämpfer folgt auf einen Anstieg im November, der stärker ausgefallen ist, als bisher bekannt war. Eurostat hat den Anstieg im November nach oben revidiert, von zuvor 0,8 Prozent im Monatsvergleich auf 1,2 Prozent.

Mit Lebensmitteln wurden im Dezember 2,9 Prozent weniger umgesetzt als im Vormonat. Die Erlöse außerhalb des Lebensmittelhandels fielen um 2,6 Prozent. Der Versand- und Internethandel setzte ebenfalls deutlich weniger um. Im Jahresvergleich sanken die Umsätze um 2,8 Prozent.

Für das gesamte Jahr 2022 meldete Eurostat hingegen einen Anstieg der Umsätze im Einzelhandel der Eurozone. Demnach wurde 0,7 Prozent mehr umgesetzt als im Jahr zuvor./jkr/bgf/jha/