Wie zahlreiche anderen Tech-Unternehmen sieht sich auch Dell zu Sparmaßnahmen gezwungen, was sich nun auch auf die Belegschaft der Firma auswirkt. Weltweit soll die Mitarbeiterzahl um rund fünf Prozent sinken, was in etwa 6.650 der Beschäftigten entsprecht. Rivalen wie HP und IBM haben zuletzt ebenfalls angekündigt, Tausende Mitarbeiter loswerden zu wollen.

Unsichere wirtschaftliche Aussichten

Technisch ist es um die Aktie dabei gar nicht einmal so schlecht bestellt, zwar blockiert der EMA 200 immer noch einen erfolgreichen Anstieg nach Ausbruch über einen mittelfristigen Abwärtstrend, die Aufwärtstendenz ist allerdings seit den Jahrestiefs von 32,90 US-Dollar seit Oktober letzten Jahres klar erkennbar. Gelingt es demnach das Widerstandsband um 44,00/45,33 US-Dollar zu überwinden, könnte Dell von einer größeren Nachfrage der Aktien profitieren und in den Bereich von 49,24 bis maximal 52,00 US-Dollar zulegen. Auf der Unterseite bildet das Niveau um 38,50 US-Dollar eine mögliche Verkaufsmarke, unterhalb derer ein Rücklauf zurück an die Tiefs aus 2022 bei 32,90 US-Dollar dagegen sehr wahrscheinlich wird.