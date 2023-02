Lübeck / Mainz (ots) - 192 Hörakustik-Auszubildende aus dem ganzen Bundesgebiet

haben ihre Gesellenprüfung in diesem Winter erfolgreich mit dem Gesellenbrief

abgeschlossen und verstärken ab sofort das Hörakustiker-Handwerk. Am 4. Februar

2023 fand die zentrale Gesellenfreisprechungsfeier in Lübeck statt.



Marianne Frickel, Präsidentin der Bundesinnung der Hörakustiker (biha) ,

begrüßte die Nachwuchskräfte im Festsaal des Lübecker Kolosseum und nahm ihre

feierliche Freisprechung nach Handwerkstradition vor. Die Hörakustikmeisterin

engagiert sich seit 25 Jahren als biha-Präsidentin mit vollem Einsatz und viel

Herzblut für ihren Berufsstand.





Pia Steinrücke, Senatorin für Wirtschaft und Soziales der Hansestadt Lübeck ,gratulierte den dringend benötigten Fachkräften in ihrem Grußwort zumAusbildungsabschluss und zu ihrer Berufswahl. Der Gesellenbrief ermöglicht denNachwuchskräften des Hörakustiker-Handwerks den Start in einen Beruf mithervorragender Beschäftigungsperspektive, abwechslungsreichen Aufgaben undvielfältigen Weiterbildungsmöglichkeiten. Hochqualifiziert und systemrelevant,leisten sie einen wichtigen Beitrag, um die Hörsystemversorgung auf hohemNiveau, deutschlandweit wohnortnah auch in Zukunft sicherzustellen.Stephan Fuesers, Studiendirektor der bundesoffenen Landesberufsschule fürHörakustiker und Hörakustikerinnen (LBS), lobte die professionelle Vorbereitungder Absolventinnen und Absolventen auf die Gesellenprüfung und dankte auch denAusbildungsbetrieben, Lehrkräften der LBS, den Dozierenden der Akademie fürHörakustik (afh) und den Prüferinnen und Prüfern für ihren Einsatz. ChristianWillam, Vorsitzender der Gesellenprüfungsausschüsse , stellte die Ergebnisse imÜberblick vor und nannte die Prüfungsbesten.Das Hörakustiker-Handwerk eröffnet exzellente Karrierechancen. Wer sich zumMeister fortbildet, kann einen eigenen Betrieb eröffnen und selbst ausbilden.Über den Studiengang Hörakustik ist es zudem möglich, einen akademischenAbschluss bis hin zur Promotion anzustreben.Hintergrund zum Campus HörakustikDer Campus Hörakustik ist das zentrale Ausbildungs-, Fort- undWeiterbildungszentrum der Hörakustik in Deutschland. Im Rahmen einerinternational einmaligen Lernortkooperation der Bundesoffenen Landesberufsschulefür Hörakustiker und Hörakustikerinnen (LBS) und der Akademie für Hörakustik(afh) unterrichten die afh und die LBS seit 1972 gemeinsam auf dem Campuszukünftige Hörakustiker und Hörakustikerinnen aus dem gesamten Bundesgebiet inder Theorie und Praxis. Auch die Zwischen- und Gesellenprüfungen sowieMeisterkurse und -prüfungen finden auf dem Campus statt. Der Campus Hörakustikund die duale Hörakustik-Ausbildung haben weltweit Vorbildcharakter.Hintergrund zum Hörakustiker-HandwerkIn Deutschland gibt es etwa 5,4 Millionen Menschen mit einer indiziertenSchwerhörigkeit. Schwerhörigkeit zählt zu den zehn häufigsten gesundheitlichenProblemen. In über 7.200 Hörakustiker-Betrieben versorgen 18.000 Hörakustikerbereits ca. 3,7 Millionen Menschen in Deutschland mit modernsten Hörsystemen.Die Bundesinnung der Hörakustiker (biha) KdöR vertritt die Interessen derHörakustiker in Deutschland.Die Versorgungsqualität im Bereich von Hörsystemen ist in Deutschland sehr gut,das bestätigt die größte jemals von gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV)durchgeführte Befragung zur Hörsystemversorgung. Rund 90 Prozent derVersicherten waren "sehr zufrieden" oder "zufrieden" mit ihrer individuellenVersorgungssituation. Und das unabhängig davon, ob sie eine mehrkostenfreieVersorgung gewählt oder eine private Zuzahlung geleistet haben.Neben der Erstversorgung des Kunden ist der Hörakustiker u.a. auch für diebegleitende Feinanpassung mit wiederholten Überprüfungen und Nachjustierungender Hörsystemfunktionen zuständig. Er berät zudem zu Gehörschutz, Tinnitus undallen Themen rund ums Hören.