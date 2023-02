BACCARAT HOTEL DUBAI WIRD 2026 ERÖFFNET

MIAMI, 6. Februar 2023 /PRNewswire/ -- SH Hotels & Resorts, das von Barry Sternlicht, dem Visionär des Gastgewerbes und CEO der Starwood Capital Group, gegründete Unternehmen für Hotelmarkenführung, gab heute Pläne bekannt, in Dubai, dem Zentrum des Gastgewerbes im Nahen Osten, mit der Eröffnung des Baccarat Hotel & Residences Dubai im Jahr 2026 einen neuen Standard für Glamour und Luxus zu setzen. Das Hotel ist Teil eines neuen, gemischt genutzten Ultra-Luxus-Projekts in Downtown Dubai mit Blick auf das höchste Gebäude der Welt, den berühmten Burj Khalifa.

Die sich verjüngenden Zwillingstürme des vom weltbekannten Architekturbüro Studio Libeskind entworfenen Gebäudes werden ein Luxushotel der Weltklasse mit Full-Service-Branded-Residences kombinieren. Die schimmernden Glasfassaden der Gebäude, in denen sich Wüstensand, Meer und Sonne spiegeln, erinnern an den exquisiten Glanz des Hauses Baccarat, das seit mehr als zwei Jahrhunderten für zeitlose Kunstwerke steht, die von Königen, Königinnen, Maharadschas, Film- und Rockstars gesammelt werden.

„Wir freuen uns, Partner bei der Entwicklung dieses außergewöhnlichen Hotels und der Residenzen an einem der beliebtesten Reiseziele der Welt zu sein", sagt Barry Sternlicht, Chairman von SH Hotels & Resorts.„Die Marke Baccarat zelebriert die Qualität des Lichts, und die Sonne ist wohl nirgendwo spektakulärer als im Nahen Osten. Unsere Handwerker werden daran arbeiten, ein spektakuläres Anwesen zu schaffen, das seinen Platz unter den meistverehrten Adressen der Welt einnehmen wird. Wir freuen uns auf die strahlende Zukunft dieses Projekts."

Das Projekt wird vom neu gegründeten regionalen Team von SH Hotels & Resorts in London unter der Leitung von Robert Koren betreut, der kürzlich zum SVP und Area Managing Director für Europa, den Nahen Osten und Afrika ernannt wurde. Diese jüngste Entwicklung unterstreicht das anhaltende Engagement von SH Hotels & Resorts, das Wachstum des Unternehmens in der Region voranzutreiben.

„Unser Debüt in Dubai markiert eine aufregende neue Etappe in der Entwicklung der Marke Baccarat", erklärte Raul Leal, Chief Executive Officer von SH Hotels & Resorts. „Wir schaffen eine neue Identität in einer bereits bemerkenswerten Region und wir sind sicher, dass das Hotel ein einzigartiges, unvergessliches und luxuriöses Erlebnis in Dubai sein wird."