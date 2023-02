Seite 2 ► Seite 1 von 2

Düsseldorf (ots) - Der weltweit führende Anbieter von MobilfunktechnologienEricsson hat sich mit der Königlichen Technischen Hochschule (KTH) in Schwedenund acht weiteren Partnern - unter anderem die Universität Stuttgart -zusammengeschlossen, um eine der wichtigsten Herausforderungen der5G-Nachfolgetechnologie 6G zu lösen: vorhersagbare End-to-End-Verbindungenzwischen Nutzern, Prozessen und digitalen Abbildungen in der Cyberwelt.Während 5G-Netze derzeit kommerziell eingeführt werden, arbeiten Forscher an dernächsten Generation von Mobilfunknetzen, die gemeinhin als 6G bezeichnet werden.DETERMINISTIC6G ist ein mit 5,7 Millionen Euro finanziertes Forschungs- undInnovationskonsortium, das von Ericsson und der KTH koordiniert wird. Es wurdeim Januar 2023 ins Leben gerufen, um sicherzustellen, dass die Netze neueAnwendungen in den Bereichen Industrieautomatisierung, Fertigung, Verkehr,Medizin und Unterhaltung ermöglichen können. Im Mittelpunkt des Projekts stehtdas Konzept der deterministischen Kommunikation, das heißt die Gewährleistungvon Latenzzeiten und Zuverlässigkeit der Kommunikation. Insgesamt besteht dasKonsortium aus zehn Partnern, die führende Mobilfunknetze (Ericsson, Orange) mitvisionären Anwendungen und Einblicken in vertikale Ökosysteme (B&R, IUVO undSSSA) kombinieren, gepaart mit führenden Forschungsinstituten (KTH, UniversitätStuttgart und Silicon Austria Labs) und zwei hochinnovativen KMU (Cumucore,Montimage)."Ich setze große Erwartungen in DETERMINISTIC6G, ein6G-Technologie-Enabler-Projekt, das sich auf deterministische Kommunikationkonzentriert. Mit einem einzigartigen Konsortium, das Fachwissen sowohl aus demkabelgebundenen als auch aus dem Funkbereich vereint, hat DETERMINISTIC6G dasPotenzial, die Grundlagen von 6G-Systemen im Hinblick auf zeitkritischeAnwendungen zu gestalten", sagt Magnus Frodigh, Vice President undForschungsleiter von Ericsson Research.Die Gewährleistung einer ausreichend zuverlässigen End-to-End-Kommunikationbleibt eine Herausforderung für Mobilfunknetze im industriellen Kontext. ImRahmen des neuen Projekts werden die technologischen Voraussetzungen entwickelt,die für den Aufbau der so genannten zeitsensiblen Kommunikationstechnologie,welche für 6G benötigt wird, unerlässlich sind. Dadurch wird sichergestellt,dass sie auf möglichst fortschrittliche Weise genutzt werden kann, zum Beispielin der industriellen Automatisierung."Dieses Projekt kann die technologischen Grundlagen für künftige 6G-Systemeschaffen", fügt James Gross, Professor an der Fakultät für Elektrotechnik undInformatik der KTH und technischer Leiter des Projekts, hinzu.