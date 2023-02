Nordzucker Herausfordernde Kampagne 2022/23 erfolgreich abgeschlossen (FOTO)

Braunschweig (ots) -



- Sommertrockenheit in Europa: Rübenertrag unterdurchschnittlich bei leicht

höherem Zuckergehalt

- Herausforderungen bei Energieversorgung der Werke in Europa gut gemeistert

- Sehr gute Zuckerrohrernte in Australien



Nordzucker hat die Zuckergewinnung aus Zuckerrüben und Zuckerrohr in allen

Werken in den sieben europäischen Ländern und in Australien erfolgreich

abgeschlossen. Die Erträge liegen durch Hitze und Trockenheit in einigen

Regionen hinter dem 5-Jahresschnitt zurück. Dies ist nicht durch höhere

Zuckergehalte ausgeglichen worden, so dass das Kampagneergebnis insgesamt

unterdurchschnittlich ausfällt. In Australien brachte die Zuckerrohrernte sehr

gute Erträge.