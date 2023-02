Servier-Roboter "Lutzi" unterstützt das Personal in den XXXLutz Restaurants und überrascht die Gäste (FOTO)

Würzburg (ots) - Die Möbelhäuser mit dem Roten Stuhl nutzen zur

Attraktivitätssteigerung ihrer Arbeitsplätze und Entlastung der Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter die künstliche Intelligenz eines Bedienungsroboters



- "Lutzi" hat das Gesicht einer Katze, serviert und räumt ab, kann sprechen und

sogar singen

- Andreas Haderer, Geschäftsführer der XXXLutz Gastronomie: "Es geht darum,

unsere Kolleginnen und Kollegen zu entlasten und ihnen die Arbeit im oftmals

stressigen Alltag zu erleichtern. Unser Roboter ,Lutzi' ist genau der

Richtige. Die ersten Rückmeldungen sind allesamt positiv - sowohl von unserem

Personal, aber auch von unseren Kunden"

- XXXLutz baut bereits in seinen Möbelhäusern in Würzburg und Nürnberg auf den

Serviceroboter, weitere Standorte werden sukzessive folgen





Seite 2 ► Seite 1 von 2

1,29 Meter groß, 57 Kilogramm schwer und ganz sicher immer für eine Überraschunggut - gestatten, das ist "Lutzi", der Service-Roboter, der sein neues Zuhausefortan in den XXXLutz Bedienungsrestaurants hat: "Lutzi" serviert Speisen undGetränke selbstständig, räumt Geschirr wieder ab und sorgt so für eineEntlastung des Servicepersonals in der Gastronomie der XXXLutz Möbelhäuser mitdem Roten Stuhl. "Lutzi" ist bereits an den Standorten in Würzburg und Nürnbergim Einsatz, sukzessive sollen noch in diesem Jahr weitere Filialen hinzukommen -schon jetzt ist der Neuzugang mit seiner künstlichen Intelligenz und demKatzen-Antlitz auf dem Display Liebling der Gäste, für die der Roboter auch einGeburtstagsständchen singen kann.Die XXXLutz Unternehmensgruppe setzt weiter auf die Attraktivität seinerArbeitsplätze und trägt mit dem Einsatz des Service-Roboters dazu bei, dasvorhandene Personal weiter zu entlasten. "Um es gleich vorwegzunehmen: Es gehtuns mit ,Lutzi' keinesfalls um die Einsparung von Mitarbeiterinnen undMitarbeitern. Im Gegenteil: Wir suchen weiterhin Leute für unsere Restaurants.Denn sicher ist: Der Mensch ist in der Gastronomie und im Kundenservice nichtersetzbar", betont Andreas Haderer, Geschäftsführer der XXXLutz Gastronomie, "esgeht darum, unsere Kolleginnen und Kollegen zu entlasten und ihnen die Arbeit imoftmals stressigen Alltag zu erleichtern. Gerade in Zeiten von personellenEngpässen, von denen nahezu alle Branchen betroffen sind und die sich durch diePandemie nochmals zugespitzt haben, ist es wichtig, das Arbeitsumfeld besondersattraktiv und maximal angenehm zu gestalten. Unser Roboter ,Lutzi' ist genau derRichtige dafür. Die ersten Rückmeldungen sind allesamt positiv - sowohl vonunserem Personal, aber auch von unseren Kunden, die ,Lutzi' als Teil unsererErlebnisgastronomie erstaunt und begeistert."