Arcadia Minerals Ltd. - Geophysikalische Interpretation definiert Bohrziele für Lithium-Sole

- Drei stratigraphische Bohrungen sind bis März 2023 geplant, um die Exploration zu unterstützen. Potenzial zur Entdeckung wirtschaftlich mineralisierter Solen nicht ausgeschlossen

- Drei potenziell lithiumreiche Soleunterbecken bei Bitterwasser identifiziert, von denen zwei mit der bestehenden Mineralressource in der Eden Pan und der Mineralisierung in der Madube Pan[1],[2] in Verbindung stehen

- Die größte elektromagnetische (EM) Anomalie (42 km x 9 km) steht in perfekter Verbindung mit einer großen Verwerfungsstruktur.

- Kleinere Anomalien stehen im Zusammenhang mit dem Eden-Becken (8 km x 2,5 km) und dem Madube-Becken (5 km x 1,5 km), die beide mit schräg verlaufenden Spannungsstörungen/ Brüchen in einer Tiefe von etwa 120 m und einem hohen Lithiumgehalt in den Tonpfannen an der Oberfläche verbunden sind.

- Die Tiefe des großen Beckens, die auf der EM-Interpretation beruht, beträgt bis zu 200 m bis zum Basaltsockel mit hoher Leitfähigkeit ab 30 m unter der Oberfläche, was der beobachteten Tiefe des Grundwasserspiegels entspricht.

- Historische Wasserbohrungen, die außerhalb der Ränder der Hauptanomalie niedergebracht wurden, weisen erhöhte TDS-Werte von >6000 mg/l auf.

Jurie Wessels, der Vorsitzende von Arcadia, erklärte: "Die Interpretation bestätigt unser geologisches Modell und unsere Hypothese, dass das Gebiet des Bitterwasserbeckens die strukturellen Voraussetzungen erfüllt, um möglicherweise eine weltweit bedeutende Lithiumprovinz zu werden. Aus den Daten geht hervor, dass sich durch tektonische Aktivitäten mehrere Einschlussstellen gebildet haben, in denen sich hochleitfähige Soleflüssigkeiten ansammeln konnten. Darüber hinaus gibt es eine deutliche Übereinstimmung zwischen den anhand der EM-Daten beobachteten Strukturen und der Bildung von mineralisierten Lithium-Tonpfannen. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Pfannen, in denen die Mineralisierung mit zunehmender Tiefe zunimmt, durch Fluktuationen des lithiumreichen Solewasserspiegels mineralisiert worden sind. Durch den Vergleich der Wasserqualität von Bohrlöchern, die außerhalb der anomalen Gebiete gebohrt wurden, mit den Werten der elektrischen Leitfähigkeit innerhalb der anomalen EM-Zonen erwarten wir, dass innerhalb der anomalen Zonen hochkonzentrierte gelöste Salze (Solen) angetroffen werden.