Willkommen im Club! / Erster Business Club mit Schwerpunkt Künstliche Intelligenz in Berlin gegründet

Berlin (ots) - In Berlin geht im Februar der K.I.E.Z. Business Club an den

Start. Er ist der erste Business Club, der sich speziell an KI-Interessierte

richtet. Ziel ist die Förderung von Wissens- und Erfahrungsaustausch regionaler

Unternehmen beim Einsatz künstlicher Intelligenz.



"Nicht erst seit der Veröffentlichung von ChatGPT ist klar, dass KI in den

kommenden Jahren tiefgreifende Veränderungen für viele Unternehmen mit sich

bringen wird", sagt Dr. Tina Klüwer, Director AI, K.I.E.Z. "Bei Mittelständlern,

aber auch bei Konzernen gibt es einen großen Bedarf für persönlichen Austausch

zu diesem Thema. Wir haben uns deshalb dazu entschlossen, unsere Community zu

öffnen und ein Angebot - speziell für etablierte Unternehmen zu schaffen", so

Klüwer weiter.