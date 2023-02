Netfonds führt planmäßige Sachkapitalerhöhung im Zuge einer Mehrheitsübernahme der VB Select AG durch



Netfonds gab jüngst den Beschluss einer Sachkapitalerhöhung bekannt, um die bereits am 01. Juli 2022 kommunizierte Überkreuzbeteiligung von 50,1% an VB Select zu vollziehen.



Vertiefung der langjährigen Zusammenarbeit geplant: Eine gestern veröffentlichte, begleitende Pressemitteilung zeigt die Eckpfeiler der zukünftig erweiterten Kooperation beider Unternehmen auf. So nutzt das 2009 gegründete Beraternetzwerk für Bank- und Versicherungskaufleute bereits seit 2011 das Haftungsdach von Netfonds für seine Investmentberatung und die Vermittlung von Vermögensverwaltungsmandaten. Nachdem VB Select infolge eines dynamischen Wachstums mittlerweile den bedeutendsten Kunden im Investmentbereich von Netfonds darstellt, soll die Nutzung der FinFire-Plattform nun sukzessive auch um die Versicherungs- und Baufinanzierungsgeschäfte ergänzt werden. Zu Jahresanfang wurde hierfür z.B. bereits die gemeinsame Tochtergesellschaft "Netfonds Credit Service GmbH" (NCS) als Anbieter von Finanzierungs-Services für Bau- sowie gewerbliche Finanzierungen lanciert. Ferner soll die gemeinsame Entwicklung von innovativen Vertriebskonzepten die an FinFire angeschlossene Berateranzahl weiter erhöhen.



Transaktionsdetails: Im Vorfeld der Sachkapitalerhöhung bestand schon eine Beteiligung an VB Select in Höhe von 1,0%, sodass als Sacheinlage letztendlich 49,1% der Geschäftsanteile in die Netfonds AG eingebracht wurden. Die neu ausgegebenen 112.915 Aktien erhöhen das Grundkapital von Netfonds um 5,1% und stellen bei einer Bewertung von 40,00 Euro je Aktie eine Gegenleistung von rund 4,5 Mio. Euro dar. Entsprechend wird der gesamten Gesellschaft eine Bewertung von 9,2 Mio. Euro zugesprochen. Der Jahresabschluss 2020 von VB Select weist im Bundesanzeiger einen Bilanzgewinn von 414 Tsd. Euro aus, woraus sich u.E. bei einem Steuersatz von 30% ein EBIT in Höhe von ca. 0,6 Mio. Euro ableiten lässt. Die Gesellschaft ist laut Vorstandsangaben nettoschuldenfrei, wodurch die Akquisition zu einem EV/EBIT-Multiple 2020 von 15,3x erfolgt. Da Netfonds selbst höher bewertet ist (EV/EBIT exkl. Goodwill-Abschreibung 2022e: 27,8x), erachten wir die Transaktion unmittelbar als wertgenerierend. Die neu herausgegebenen Aktien unterliegen laut Pressemeldung einer "langfristigen Veräußerungssperre", was wir als starkes Zeichen einer vertrauensvollen Zusammenarbeit erachten.



Rating: Kaufen

Analyst:

Kursziel: 65,00 Euro