BERENBERG stuft Santander auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Santander von 3,10 auf 3,80 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Michael Christodoulou sieht bei der spanischen Bank noch begrenztes Gewinnsteigerungspotenzial, wie er in einer am Montag vorliegenden Studie schrieb. Wegen höherer Umsätze und niedrigerer Kreditverluste erhöhte er allerdings seine Gewinnwartungen für die Jahte 2023 und 2024. Das höhere Kursziel begründete er zudem mit einem verschobenen Bewertungszeitraum./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2023 / 06:34 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Banco Santander Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,45 % und einem Kurs von 3,459EUR gehandelt.