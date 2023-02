Acadian Plant Health lanciert neue Markenvision für schnelle innovative Lösungen zur Unterstützung der nachhaltigen weltweiten Nahrungsmittelproduktion

DARTMOUTH, Nova Scotia, 6. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Acadian Plant Health kündigte heute „Sea Beyond" an, die neue Markenvision des Unternehmens, die darauf abzielt, die Branche für Biostimulanzien mit technologischen Lösungen zu versorgen, die auf ein durch den Klimawandel stark belastetes landwirtschaftliches Produktionssystem reagieren.

„Die Einführung von „Sea Beyond" steht für unsere neue Vision, unsere Führungskompetenz und unser Engagement für die Bereitstellung innovativer und nachhaltiger Lösungen für die weltweite Landwirtschaft. „Mit Sea Beyond stellen wir konventionelles Denken in Frage, indem wir über den Tellerrand schauen (‚see beyond') und prüfen, wie die Biostimulanzienindustrie landwirtschaftliche Lösungen liefert, die auf die wachsende weltweite Nachfrage nach Nahrungsmitteln und den Klimawandel reagieren."