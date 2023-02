Arçelik mit bahnbrechender Platzierung auf dem Equality Index 2023 von Bloomberg

Istanbul (ots/PRNewswire) - Arçelik, die Muttergesellschaft der bekannten

Hausgerätemarken Beko und Grundig, wurde in diesem Jahr von Bloomberg für

branchenführende Gleichstellungspraktiken anerkannt



Arçelik, das globale Haushaltsgeräteunternehmen, hat bekannt gegeben, dass es in

diesem Jahr zum ersten Mal im Gender Equality Index (GEI) 2023 von Bloomberg

aufgeführt wurde. Mit der Listung auf dem Index schließt sich Arçelik 485

weiteren Unternehmen an, die für ihr Engagement für die Förderung der

Gleichstellung von Frauen in fünf Bereichen anerkannt wurden: Führungs- und

Talent-Pipeline, gleiche Bezahlung und Einkommensgleichheit zwischen den

Geschlechtern, einbindende Kultur, Richtlinien gegen sexuelle Belästigung und

externe Markenwahrnehmung.





Der Gender Equality Index ist ein modifizierter, nach Marktkapitalisierunggewichteter Index, der entwickelt wurde, um die Leistung von öffentlichenUnternehmen zu messen, die geschlechterspezifische Daten erfassen und darüberberichten. Der Index verfügt über eine starke internationale Bedeutung und hatweltweit Reichweite. Er umfasst 45 Länder und Regionen, darunter Unternehmen,die ihren Hauptsitz in Luxemburg, Ecuador oder Kuwait haben.Mitgliedsunternehmen repräsentieren eine Vielzahl von Wirtschaftsbereichen,darunter Finanzdienstleistungen, Technologie und Versorgungsbetriebe, die wie2022 weiterhin die meisten Unternehmen im Index stellen.Hakan Bulgurlu, CEO von Arçelik, kommentierte: "Wir sind außerordentlich stolzdarauf, dieses Jahr zum ersten Mal in den Bloomberg GEI aufgenommen worden zusein. Bei Arçelik glauben wir an eine Welt, in der alle Zugang zuChancengleichheit haben und mit Respekt behandelt werden. Unsere Kultur legtgroßen Wert auf Vielfalt, Gleichstellung und Einbindung, und wir arbeiten daran,die Gleichstellung der Geschlechter in allen unseren Geschäftsbereichen zufördern. Gleichstellung ist eine Voraussetzung für eine nachhaltige Entwicklung.Wir werden unsere Anstrengungen zur Bewältigung der Herausforderungen von heuteund zur Sicherung einer gleichberechtigten und integrativen Zukunft für alleständig intensivieren."Die Aufnahme von Arçelik in den Index erfolgt knapp ein Jahr nachdem die KoçHolding Group, in deren Konzenstruktur Arçelik tätig ist, ihre Initiative zurGleichstellung von Frauen und Männern im Bereich Technologie und Innovation insLeben gerufen hatte, was Arçelik dazu veranlasste, neue Eigenkapitalzusagen fürseinen gesamten Betrieb bekannt zu geben. Diese Verpflichtungen konzentriertensich auf die Förderung der Gleichstellung von Männern und Frauen am