Es klingt vielversprechend und innovativ: Der Wirkstoff Biotulin reduziertFalten innerhalb von nur 1 Stunde und wird nicht gespritzt. In den Medien wirdBiotulin als "Botox in the bottle" bezeichnet.Das Ergebnis einer unabhängigen Wirksamkeitsstudie zeigt die ultraschnelleWirkung von Biotulin, sowie seine spürbare Wirkung auf die Mikroreliefs der Hautvom ersten Tag an.Die Tiefe und Länge der Falten wird reduziert und die Haut wird deutlichglatter.Durch seine direkte Wirkung entspannt der Wirkstoff Biotulin die Gesichtszüge.Krähenfüße, Stirnfalten, die Glabella zwischen den Augenbrauen undNasolabialfalten werden sichtbar geglättet.Einer der Hauptbestandteile von Biotulin ist Spilanthol, ein Lokalanästhetikum,das aus der Pflanze Acmella oleracea (Parakresse) gewonnen wird. Es reduziertdie Muskelkontraktionen und entspannt die GesichtszügeQuelle:https://ots.de/j57VXzWeitere Informationen finden Sie unter: https://www.biotulin.dePressekontakt:MyVitalSkin GmbH & Co KGMonschauer Straße 1252076 Aachen0241-53106365mailto:info@biotulin.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/116754/5434193OTS: MyVitalSkin GmbH & Co KG

Aachen (ots) - Biotulin ist das erfolgreichste Kosmetik Label in den US mit dem größten Wachstum aller Skin Care Produkte im Jahr 2022. Das berichtet das US Fachmagazin "Global Cosmetic Industry". Das in Deutschland produzierte Biotulin ist dabei, die Kosmetikwelt zu erobern. Laut internationalen Medienberichten vertrauen Kate Middleton, Meghan Markle, Königin Letizia von Spanien, Michelle Obama, Madonna und viele andere Prominente auf Biotulin.

Deutsches Kosmetik-Label die Nr. 1 in den USA / Biotulin verzeichnet größtes Wachstum aller Skin Care Produkte in den USA (FOTO)

