Elektroautomarke Polestar gewinnt begehrte Auszeichnungen beim German Design Award 2023 (FOTO)

Köln (ots) - Die schwedische Premium Elektro Performance Marke Polestar (Nasdaq:

PSNY), die von dem aus Deutschland stammenden renommierten Autodesigner Thomas

Ingenlath als CEO geleitet wird, wurde beim German Design Award 2023 zweifach

ausgezeichnet. Das Konzept Fahrzeug Polestar Precept erhielt den German Design

Award in Gold im Bereich Excellent Product Design - die höchste Auszeichnung,

die es beim German Design Award zu gewinnen gibt. Im Bereich Excellent

Architecture wurde das innovative Retail Konzept Polestar Spaces mit einer

Special Mention honoriert. Die Preisverleihung fand am 3. Februar 2023 in

Frankfurt am Main statt.



Mit dem Polestar Precept

(https://media.polestar.com/de/de/models/precept/274697) präsentiert die

schwedische Elektroautomarke eine Vision ihrer zukünftigen Ausrichtung und

Intentionen, die die drei wichtigsten Kernpunkte der Marke veranschaulicht:

Nachhaltigkeit, Technologie und Design. Besucherinnen und Besucher der Messer

haben die Möglichkeit, sich das Konzeptfahrzeug Polestar Precept vor Ort

anzusehen. Im November 2021 hat Polestar bestätigt, dass die Produktionsversion

des Precept künftig als Polestar 5 bekannt sein wird.