Berlin (ots) - Der Chefökonom der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di, DierkHirschel, hat die Forderung der Post-Beschäftigten nach 15 Prozent mehr Lohnverteidigt. "Die Post kann sich ein kräftiges Lohnplus leisten. Der gelbe Rieseist ein Krisengewinner. In der Pandemie explodierten Umsatz und Gewinn. Seit2015 stiegen die Umsatzerlöse um stolze 40 Prozent. Der Unternehmensgewinnkletterte 2021 auf acht Milliarden Euro und letztes Jahr auf 8,4 MilliardenEuro", schreibt der Experte in einem Gastbeitrag für die in Berlin erscheinendeTageszeitung "nd.DerTag" (Dienstagausgabe). Eine "kräftige Tariflohnerhöhung"sei jetzt das Mindeste, was die Beschäftigten des Konzern erwarten könnten. FürHirschel wäre ein Mehr auf dem Konto zudem ein wirksames Instrument gegen dieInflation. "Das beste Rezept gegen steigende Preise sind kräftige Lohn- undGehaltszuwächse", so der ver.di-Ökonom weiter. "Einmalzahlungen, wie die von derBundesregierung ins Schaufenster gestellte Inflationsprämie, sind kein echterAusgleich. Diese Sonderzahlung würde die Löhne nur kurzfristig erhöhen. Wenn siewegfällt, purzeln die Preise aber nicht", schreibt er. Ein Lohnplus von 15Prozent sei deshalb "notwendig, gerecht und machbar".