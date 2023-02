Anlass der Studie: Initiation

Empfehlung: Kaufen

seit: 06.02.2023

Kursziel: 12,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Nils Scharwächter; Tim Kruse, CFA



Nachhaltige Prozente fürs Depot



Mit der Gründung im Jahr 1758 blickt Berentzen auf eine über 250-jährige Historie zurück und gilt als eine der bekanntesten Spirituosenmarken Deutschlands. Heute ist der Konzern ein integrierter Getränkehersteller mit fünf Standorten und rund 500 Mitarbeitern. Das breite Produktportfolio im Bereich Marken- und Private-Label-Spirituosen sowie alkoholfreier Getränke wird vornehmlich an den deutschen Lebensmitteleinzelhandel (LEH) vertrieben. Der Fokus liegt hierbei auf den Kernmarken Berentzen, Puschkin, Mio Mio, Citrocasa und dem Premium-Private-Label-Geschäft (Erlösanteil 2021: 48,3%).



Im deutschen Getränkemarkt sollen die Umsätze mit Spirituosen bis 2025 um durchschnittlich 8,2% p.a. auf 10,6 Mrd. Euro und die Erlöse mit alkoholfreien Getränken um 7,7% p.a. auf etwa 50 Mrd. Euro ansteigen. Das vergleichsweise starke Wachstum ist insbesondere auf inflationsbedingte Preissteigerungen sowie Nachholeffekte in der Gastronomie zurückzuführen. Allerdings ermöglichen Konsumtrends in einzelnen Subkategorien (u.a. Liköre) auch Wachstumsraten im zweistelligen Prozentbereich, in denen die Berentzen-Gruppe mit einigen Fokusmarken u.E. stark positioniert ist.

Das Wettbewerbsumfeld ist insgesamt als kompetitiv anzusehen und durch eine Vielzahl von nationalen und internationalen Akteuren geprägt. Gegenüber vergleichbaren Anbietern differenziert sich Berentzen aber erfolgreich durch ein Markenportfolio zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis und die Fähigkeit, Marktdynamiken zu antizipieren und schnell darauf zu reagieren. Zudem hat Berentzen die Kostenführerschaft im Bereich der Private-Label-Spirituosen in Deutschland inne und ist mit einem Anteil von 22% als volumenseitiger Marktführer in diesem Bereich der Partner der Wahl für den deutschen LEH. Hinzu kommt die für die Konzerngröße vorbildliche und mehrfach prämierte CSR-Strategie. Dass diese Stärken von den Kunden wahrgenommen und geschätzt werden, zeigt das Erlöswachstum von 19,2% yoy in 2022 (Markt: ca. 8-10% yoy).



Rating: Kaufen

Analyst:

Kursziel: 12,00 Euro