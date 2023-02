Zweite Februar-Preissenkung 2023 bis zu 23 Prozent auf praktische Alltagsartikel bei NORMA / Preisnachlässe vom Katzenfutter bis zu Hygieneartikeln (FOTO)

Nürnberg (ots) -



NORMA setzt nach der Butter-Preissenkung in der letzten Woche weiterhin den

Rotstift an und reduziert die Preise auf zahlreiche Artikel quer durch das

gesamte Sortiment um bis zu 23 Prozent. Von Tiernahrung, über Hygiene-,

Drogerie- und Babyartikel bis hin zu Haushaltswaren sind viele Produkte nun

dauerhaft günstiger.



Am meisten können Kundinnen und Kunden des Lebensmittel-Discounters bei den

FLORIOLA Ultra-Binden sparen, denn diese werden ab sofort statt für 1,29 Euro

nur noch für 99 Cent angeboten - ein fetter Preisnachlass um satte 23 Prozent.

Außerdem sind verschiedene Premium-Windeln von ELCURINA insgesamt 60 Cent

günstiger erhältlich.