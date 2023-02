ECARX und SiEngine arbeiten gemeinsam mit FAW an einer digitalen Cockpit-Plattform auf Basis des SE1000 von SiEngine

London (ots/PRNewswire) - LONDON, 6. Februar 2023 /PRNewswire/-- ECARX (Nasdaq:

ECX), ein weltweit tätiger Anbieter von Mobilitätstechnologien, und SiEngine[1],

ein führendes Automobil-Halbleiterunternehmen und Beteiligungsunternehmen von

ECARX, haben eine strategische Zusammenarbeit mit FAW, einem führenden

chinesischen Automobilhersteller, vereinbart, um an der Entwicklung weltweit

führender digitaler Hochleistungs-Cockpits auf der Basis des SoC SE1000 von

SiEngine zu arbeiten. Das neue digitale Cockpit soll bis Ende 2023 in die

Serienproduktion gehen und dann auch in FAW-Fahrzeugen zum Einsatz kommen.



Auf der Grundlage der hochleistungsfähigen digitalen Cockpit-Computerplattform

von ECARX (die Plattform), die in das 7nm-System-on-a-Chip (SoC) SE1000 von

SiEngine eingebettet ist, werden FAW und ECARX zusammenarbeiten, um das nächste

digitale Cockpit zu entwickeln, das in den zukünftigen FAW-Modellen zum Einsatz

kommen soll. Die Plattform, die bis Ende 2023 in die Serienfertigung gehen soll,

ist die erste, die das von ECARX selbst entwickelte Hardwaremodul, das globale

Fahrzeugbetriebssystem und den Software-Stack mit dem SiEngine-Hochleistungs-SoC

SE1000 für digitale Cockpits im Automobilbereich kombiniert und es den

Automobilherstellern ermöglicht, eine marktführende Smart-Cockpit-Lösung

anzubieten.