Zahl der Toten in der Türkei steigt nach Erdbeben auf 1541

ISTANBUL/DAMASKUS (dpa-AFX) - In der Türkei werden immer mehr Tote nach den Erdbeben geborgen. Bisher habe man mindestens 1541 Tote gezählt, sagte Vizepräsident Fuat Oktay am Montagabend. 9733 Menschen seien bei den Beben in den südöstlichen Provinzen verletzt worden.

Ein erstes Beben hatte den Südosten des Landes und Regionen in Syrien am frühen Montagmorgen erschüttert. Seither habe es 145 Nachbeben gegeben, so Oktay. 3471 Gebäude seien eingestürzt. Menschen sind dazu aufgerufen, wegen akuter Einsturzgefahr die Nächte draußen zu verbringen.