Merker und Co. war in den letzten Jahren äußerst stark nachgefragt und konnte von der Gunst der Anleger überdurchschnittlich profitieren. Die Verlaufshochs aus Ende 2019 konnten bereits im abgelaufenen Jahr mit Leichtigkeit überwunden werden und brachten schließlich Notierungen um 115,49 US-Dollar in der Spitze hervor. Nach dem klassischen Blow-Off kam es zunächst zu einer gesunden Konsolidierung zu Beginn dieses Jahres, Rückläufer auf 108,40 US-Dollar wurden realisiert. Das reichte jedoch noch lange nicht aus, Merck musste in der Folge weitere Verluste auf 101,75 US-Dollar verkraften. Zwar liegt in diesem Bereich eine durchaus nennenswerte Unterstützung vor, allerdings wurde die Rechnung allem Anschein nach ohne das Breakaway-Gap um 88,00 US-Dollar gemacht.

Viele Raum nach unten

Die sehr stark gestiegenen Notierungen der letzten Monate sowie ein erhöhter Konsolidierungsbedarf könnte die Merck-Aktie noch einmal belasten und zurück in den zweistelligen Kursbereich drücken. Als sehr wahrscheinliche Anlaufstelle für die nächsten Tage geht der Bereich um 98,19 US-Dollar und der knapp darunter verlaufende EMA 200 hervor. Sollten sich Investoren jedoch noch dazu entscheiden, die im Oktober letzten Jahres gerissene Kurslücke (Breakaway-Gap) zu schließen, wären sogar Verluste auf 88,30 US-Dollar zu erwarten. Käufer dürften sich dagegen größere Hoffnungen machen, sobald es wieder gelingt mindestens über 108,52 US-Dollar zurückzukehren. In diesem Fall könnten dann Gewinne an 110,54, 112,10 und schließlich den Rekordständen von 115,49 US-Dollar ausgerufen werden.