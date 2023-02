Die Betriebseinnahmen von GWM im Jahr 2022 übersteigen 137,3 Milliarden CNY

Baoding, China (ots/PRNewswire) - Am 2. Februar veröffentlichte GWM eine

vorläufige Gewinnschätzung für 2022: GWM erzielte ein Rekordhoch bei den

Betriebseinnahmen. Mit den 137,351 Milliarden CNY im Jahr 2022 hat das

Unternehmen zum vierten Mal die Marke von 100 Milliarden CNY überschritten,

während der den Anteilseignern zuzurechnende Nettogewinn mit 8,279 Milliarden

CNY im Jahresvergleich um 23,09 % gestiegen ist.



In dem komplexen und sich ständig verändernden Umfeld des Jahres 2022 hat GWM

weiterhin Rekordumsätze und -verkäufe in den Auslandsmärkten erzielt, ein

beträchtliches Gewinnwachstum verzeichnet, den Produktmix kontinuierlich

optimiert und die Marke auf Premium-Niveau gehoben, um so einen nachhaltigen und

gesunden Trend aufrechtzuerhalten.