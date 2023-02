Die Rally der Aktienmärkte seit Jahresbeginn basierte auf der Hoffnung, dass die US-Notenbank Fed in 2023 die Zinsen senken wird. Aber mit den extrem starken US-Arbeitsmarktdaten am Freitag ist dieses Narrativ stark angeschossen: die Anleihemärkte preisen nun keine Senkung der Zinsen in diesem Jahr mehr ein, US-Großbanken revidieren heute reihenweise ihre bisherigen Zins-Prognosen nach oben. Die Folge: der Dollar wird immer stärker, die Anleiherenditen steigen deutlich. Damit ist eigentlich das Fundament der Aktien-Rally entzogen - aber die (Klein-)Zocker halten massiv mit Call-Optionen dagegen, die noch am selben Tag verfallen (0DTE). Diese Optionen sorgen inzwischen für knapp die Hälfte des Volumens an den Aktienmärkten und sind daher ein kaum zu unterschätzender Faktor! Morgen der Auftritt von Fed-Chef Powell..

Hinweise aus Video: