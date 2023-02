Seit dem Spitzenwert von 414,50 US-Dollar aus der ersten Novemberwoche 2021 hat Tesla in den letzten Monate deutlich Federn lassen müssen und ist dabei auf 101,81 US-Dollar zurückgefallen. Dort fanden sich anschließend genügend Käufer für eine dynamische Erholungsbewegung auf 199,00 US-Dollar in der abgelaufenen Handelswoche ein, aus der technischen Bewertung geht hieraus nämlich ein starkes Signal in Form eines V-förmigen Bodens hervor. Zwar wurde dieses Konstrukt noch nicht vollends bestätigt, die Kursgewinne der letzten Tage sprechen aber klar für sich, obwohl noch ein dazugehöriger Pullback fehlt. Schon bald könnte es im seit 2021 laufenden Abwärtstrend zu einer mittelfristigen Richtungsentscheidung kommen.

Pullback für Einstieg interessant!

Im Wochenchart sind in der Tesla-Aktie sehr hohe Hürden zu erkennen, weshalb für die nächsten Tage und Wochen durchaus ein Pullback eingeplant werden sollte. Dieser reicht im Idealfall auf den EMA 50 (Woche) bei 167,06 US-Dollar abwärts, wo erste vorsichtige Long-Ansätze ausgelotet werden könnten. Ein erfolgreicher Abschluss des V-förmigen Bodens geht dagegen erst mit einem Niveau von mindestens 199,00 US-Dollar einher. Mittelfristig könnte hierdurch dann Kurspotenzial an 266,15 US-Dollar entstehen und würde sich für den Aufbau von Long-Positionen anbieten. Sollte es dagegen unter ein Niveau von mindestens 162,78 US-Dollar abwärts gehen, würde sich das Chartbild sukzessive eintrüben, weitere Verluste auf 150,55 US-Dollar müssten dann zwingend eingeplant werden.