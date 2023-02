Dragonfly Therapeutics gibt für DF6002, sein Proprietäres IL12-Prüfprogramm für Immuntherapie, die Zurückgabe aller Rechte an Dragonfly bekannt

Waltham, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Dragonfly ist nun im vollständigen

Besitz von IL12-Zytokin, das sich derzeit in der mittleren

Phase-I-Dosiseskalation als Monotherapie und in Kombination mit Nivolumab

befindet. Das IL12 von Dragonfly wurde entwickelt, um sich gut mit einer breiten

Palette von Krebstherapien kombinieren zu lassen, inklusive Bestrahlung,

Chemotherapie, PD1s und den proprietären NK-Zellen ansprechenden

Arzneimittelkandidaten von Dragonfly, einschließlich seines auf HER2 abzielenden

TriNKET in Phase 2 und seines auf EGFR abzielenden TriNKET in Phase 1.



Dragonfly Therapeutics, Inc., ein Biotechnologie-Unternehmen für das klinische

Stadium, das neuartige Immuntherapien entwickelt, gab heute bekannt, dass es

alle Rechte an der Entwicklung von DF6002 besitzt, seinem neuartigen

Untersuchungsimmuntherapie-Programm für Interleukin-12(IL-12)-Zytokine, das sich

in Phase 1 der klinischen Entwicklung befindet und bei dem die Dosiseskalation

in Monotherapie und in Kombination mit Nivolumab in den USA und Europa

erfolgreich voranschreitet. Die klinische Entwicklung wird derzeit von Bristol

Myers Squibb durchgeführt, wird aber in den kommenden Wochen auf Dragonfly

übertragen.