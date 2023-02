Straubing (ots) - Mit einem Milliardenprogramm wollen die USA im eigenen Landgrüne Technologie fördern und die Inflation bekämpfen. Um Nachteile füreuropäische Firmen abzuwenden, ist jetzt Deutschlands Wirtschaftsminister RobertHabeck in die USA gereist und führt in Washington zahlreiche Gespräche. Er istnicht allein. Zur Verstärkung kommt sein französischer Kollege Bruno Le Mairemit. Eine vernünftige Standortpolitik in der EU wäre jedoch die bessereAlternative. Fest steht nämlich: Viele europäische Unternehmen schauen sichderzeit in den USA nach neuen Standorten um. Das muss die Europäer alarmieren;sie müssen ihre Standortbedingungen dringend verbessern, um so zu verhindern,dass Unternehmen abwandern. Gerade in Deutschland gibt es auf diesem Feld enormviel zu tun. Eine fast marode Infrastruktur, anhaltender Alterungsschub,unterfinanzierte Bildungseinrichtungen, eine analoge öffentliche Verwaltung,eine wachstumsfeindliche Steuerpolitik - all das sind Faktoren, die Unternehmenbelasten. Gewiss: Diese Probleme hätten schon vor Jahren angepackt werdenmüssen.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessort Politik/Wirtschaft/VermischtesMarkus PeherstorferTelefon: 09421-940 4441politik@straubinger-tagblatt.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/122668/5434675OTS: Straubinger Tagblatt