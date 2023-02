(Im Leadsatz wurde konkretisiert, dass die geringere Nachfrage und die niedrigeren Preise sich auf Corona-Tests beziehen)

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Laborspezialist Synlab hat seine Jahresziele wegen einer geringeren Nachfrage und niedrigeren Preisen bei seinen Corona-Tests nach unten korrigiert. Der ohnehin in Aussicht gestellte Rückgang von Umsatz und operativem Gewinn dürfte entsprechend noch stärker ausfallen als bisher vermutet. In der Folge will der Vorstand auch das geplante Budget für Zukäufe drastisch reduzieren. Die Synlab-Aktie geriet nach Bekanntwerden der Nachricht nach Börsenschluss unter Druck und notierte auf der Plattform Tradegate viereinhalb Prozent unter dem Xetra-Schlusskurs.

2023 sollen rund 2,7 Milliarden Euro erlöst werden und damit ein Zehntel weniger als bislang erwartet, wie das im Nebenwerteindex SDax notierte Unternehmen am Montag nach Börsenschluss mitteilte. Davon dürften nur noch 16 bis 18 Prozent als bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda-Marge) hängen bleiben. Bislang hatte der Vorstand an beiden Enden der Margenspanne zwei Prozentpunkte mehr erwartet.